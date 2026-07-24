Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa quinta-feira (23) por suspeita de envolvimento na morte de um jovem de 18 anos, registrada no fim de junho, no bairro Olaria, em Caraguatatuba. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após conflitos ligados a lutas clandestinas entre jovens, com apostas em dinheiro.

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O adolescente foi localizado na avenida Ipiranga, no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio. Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais da Delegacia Sede de Caraguatatuba também realizaram uma busca na residência dele e apreenderam um telefone celular, que deverá ser analisado no decorrer da investigação.