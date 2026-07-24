Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa quinta-feira (23) por suspeita de envolvimento na morte de um jovem de 18 anos, registrada no fim de junho, no bairro Olaria, em Caraguatatuba. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após conflitos ligados a lutas clandestinas entre jovens, com apostas em dinheiro.
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O adolescente foi localizado na avenida Ipiranga, no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio. Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais da Delegacia Sede de Caraguatatuba também realizaram uma busca na residência dele e apreenderam um telefone celular, que deverá ser analisado no decorrer da investigação.
Após ser levado à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária, o jovem foi encaminhado à Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça. A mãe dele foi informada sobre a apreensão e as medidas adotadas.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o adolescente teria participado do crime em conjunto com pelo menos um adulto, que já foi identificado, mas ainda não foi preso. As diligências continuam para localizar o segundo investigado e esclarecer completamente a dinâmica e a motivação do homicídio.
Investigação aponta luta clandestina antes do crime
O homicídio ocorreu na madrugada de 29 de junho, após um encontro de homens e mulheres, em sua maioria adolescentes, em uma praça do bairro Olaria. Segundo a investigação, o grupo teria se reunido para participar de lutas clandestinas envolvendo apostas em dinheiro.
A Polícia Civil afirma que o crime teria sido cometido em meio a disputas financeiras relacionadas às brigas. As apurações indicaram possível planejamento prévio, monitoramento da vítima, atuação coordenada e divisão de tarefas entre os envolvidos. Diante desses elementos, o caso passou a ser investigado como homicídio qualificado.
A identificação dos suspeitos ocorreu após trabalho de campo, análise de imagens, cruzamento de informações de inteligência e monitoramento de redes sociais.
Jovem foi morto a tiros em via pública
Identificada como Guilherme, a vítima foi encontrada morta na rua dos Mineiros, por volta de 1h52. As primeiras informações indicavam que o jovem estava em uma adega com amigos quando teria se envolvido em um desentendimento com outras pessoas.
Após sair do estabelecimento, ele foi atingido por disparos e caiu na rua. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas constataram a morte no local.
A perícia identificou ferimentos compatíveis com tiros na região da cabeça. Inicialmente, a ocorrência havia sido registrada como homicídio de autoria desconhecida.
A Polícia Civil informou que a apreensão não encerra as investigações e que novas medidas serão adotadas para responsabilizar todos os envolvidos.