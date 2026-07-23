A Santa Casa de Cruzeiro comunicou o falecimento de Dayse Alexandra Menezes Machado, ex-colaboradora da instituição, onde atuava no Centro Cirúrgico.

Em nota publicada nas redes sociais, o hospital destacou a contribuição, o cuidado e a dedicação de Dayse durante o período em que integrou a equipe. A instituição também ressaltou que sua trajetória permanecerá marcada na história do hospital e na memória das pessoas que conviveram e trabalharam com ela.

A publicação mobilizou manifestações de pesar de amigos, familiares e ex-colegas de trabalho, que deixaram mensagens de solidariedade e homenagens nos comentários.