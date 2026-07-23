Um homem foi preso por associação ao tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (23). Na ocorrência, os policiais também apreenderam rádios comunicadores e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes.

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A prisão aconteceu na Avenida Joaquim Moreira Ávila, no bairro Jardim Minas Gerais, na zona norte de São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) faziam patrulhamento quando abordaram três homens em atitude considerada suspeita.