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TRÁFICO

PM prende homem por associação ao tráfico em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação PM
PM prende homem por associação ao tráfico em São José
PM prende homem por associação ao tráfico em São José

Um homem foi preso por associação ao tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (23). Na ocorrência, os policiais também apreenderam rádios comunicadores e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes.

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A prisão aconteceu na Avenida Joaquim Moreira Ávila, no bairro Jardim Minas Gerais, na zona norte de São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) faziam patrulhamento quando abordaram três homens em atitude considerada suspeita.

Durante a abordagem, um dos suspeitos admitiu aos policiais que atuava como "campana" para o tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma bateria pertencente a um rádio comunicador utilizado para a comunicação entre integrantes do grupo.

Os outros dois abordados informaram que estavam no local para comprar drogas para consumo, de acordo com a PM.

Nas buscas, os policiais localizaram três rádios comunicadores do tipo HT e uma folha com anotações que, segundo a corporação, seria utilizada para o controle da movimentação do tráfico.

Os três homens e o material apreendido foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos. O suspeito de associação ao tráfico permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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