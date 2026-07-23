Um homem foi preso por associação ao tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (23). Na ocorrência, os policiais também apreenderam rádios comunicadores e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes.
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A prisão aconteceu na Avenida Joaquim Moreira Ávila, no bairro Jardim Minas Gerais, na zona norte de São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) faziam patrulhamento quando abordaram três homens em atitude considerada suspeita.
Durante a abordagem, um dos suspeitos admitiu aos policiais que atuava como "campana" para o tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma bateria pertencente a um rádio comunicador utilizado para a comunicação entre integrantes do grupo.
Os outros dois abordados informaram que estavam no local para comprar drogas para consumo, de acordo com a PM.
Nas buscas, os policiais localizaram três rádios comunicadores do tipo HT e uma folha com anotações que, segundo a corporação, seria utilizada para o controle da movimentação do tráfico.
Os três homens e o material apreendido foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos. O suspeito de associação ao tráfico permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.