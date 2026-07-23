Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) dentro de uma residência. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel, e o caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias.
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A ocorrência foi registrada na Avenida Brasília, no bairro Jardim Jaqueira, em Caraguatatuba. Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.
No local, a equipe médica da Unidade de Suporte Avançado confirmou que a vítima já estava sem sinais vitais. Segundo a Polícia Militar, não foram encontrados hematomas ou indícios aparentes de violência no corpo.
Familiares informaram aos policiais que o homem tinha problemas de saúde e fazia uso de medicamentos controlados.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel, enquanto a equipe responsável pela remoção do corpo também esteve no local. Após os trabalhos periciais, o imóvel foi liberado. O caso foi comunicado ao delegado de plantão e será investigado pela Polícia Civil, que irá esclarecer a causa da morte.