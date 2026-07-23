23 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Homem é encontrado sem vida dentro de casa no Vale

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google maps
Homem é encontrado sem vida dentro de casa no Vale
Homem é encontrado sem vida dentro de casa no Vale

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) dentro de uma residência. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel, e o caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na Avenida Brasília, no bairro Jardim Jaqueira, em Caraguatatuba. Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.

No local, a equipe médica da Unidade de Suporte Avançado confirmou que a vítima já estava sem sinais vitais. Segundo a Polícia Militar, não foram encontrados hematomas ou indícios aparentes de violência no corpo.

Familiares informaram aos policiais que o homem tinha problemas de saúde e fazia uso de medicamentos controlados.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel, enquanto a equipe responsável pela remoção do corpo também esteve no local. Após os trabalhos periciais, o imóvel foi liberado. O caso foi comunicado ao delegado de plantão e será investigado pela Polícia Civil, que irá esclarecer a causa da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários