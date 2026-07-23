Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha chilena especializada em furtos a lojas de grife foram presos na tarde desta quinta-feira (23) por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Com a dupla, os policiais recuperaram diversos produtos que haviam sido furtados. A prisão aconteceu no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, durante uma ação policial.

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Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha formada por chilenos que atua em furtos a lojas de marcas de alto padrão. Os produtos recuperados estavam em poder dos dois homens no momento da abordagem.