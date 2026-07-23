23 de julho de 2026
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LUTO

Adeus, Alexandre; aos 54 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Alexandre Balestra morreu aos 54 anos
Alexandre Balestra morreu aos 54 anos

Alexandre Balestra morreu aos 54 anos nesta quinta-feira (23), em Jacareí. O sepultamento acontece na manhã desta sexta-feira (24), a partir das 10h, no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

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Essa partida precoce de Alexandre deixou os familiares surpresos e em luto. Nas redes sociais, muitas manifestações de pesar pela morte dele em Jacareí.

Adriana Machado lamentou bastante. "Descanse em paz meu compadre. Meus sentimentos a todos familiares e amigos", disse.

Silvio Cesar Serda Serda desejou força à família. "Meus sentimentos a todos os amigos e familiares", escreveu.

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