Alexandre Balestra morreu aos 54 anos nesta quinta-feira (23), em Jacareí. O sepultamento acontece na manhã desta sexta-feira (24), a partir das 10h, no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

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Essa partida precoce de Alexandre deixou os familiares surpresos e em luto. Nas redes sociais, muitas manifestações de pesar pela morte dele em Jacareí.