José Aparecido Ramos dos Santos, 55 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (22). Ele foi sepultado no início da tarde desta quinta (23), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Muito querido, ele deixará saudades entre os familiares, além de boas lembranças. Afinal de contas, tinha um coração bom e tratava todos bem.