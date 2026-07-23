José Aparecido Ramos dos Santos, 55 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (22). Ele foi sepultado no início da tarde desta quinta (23), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
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Muito querido, ele deixará saudades entre os familiares, além de boas lembranças. Afinal de contas, tinha um coração bom e tratava todos bem.
Nas redes sociais, a sobrinha Juliana Fernandes fez uma longa homenagem. "Meu tio, hoje me despeço de você com o coração partido. Ainda é difícil acreditar que você se foi. Obrigado por todo o carinho, pelas lembranças e pelos momentos que tivemos juntos. Sua partida deixa um vazio enorme, mas o amor que sentimos por você jamais acabará. Peço a Deus que o receba de braços abertos e lhe conceda o descanso eterno. Que Ele também conforte nossa família neste momento de tanta dor. Você sempre viverá em meu coração e nas minhas lembranças. Descanse em paz, meu tio. Eu te amo e sentirei muito a sua falta", escreveu.
Nilcely Correa também lamentou e desejou forças aos familiares. "Descansa em Paz Tida, que Deus possa consolar o coração de toda família", disse.