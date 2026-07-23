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Ilhabela abre novo concurso público para área de Educação

Por Da Redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Ilhabela
Ilhabela abre novo concurso público para área de Educação
Ilhabela abre novo concurso público para área de Educação

A Prefeitura de Ilhabela assinou, nesta quinta-feira (23), o contrato com o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, responsável pela organização do próximo concurso público da área da Educação. Com a contratação da banca, o município inicia a etapa final de preparação do certame, e o edital deve ser publicado nas próximas semanas.

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O concurso será destinado a cargos de níveis fundamental, médio e superior. Segundo a Prefeitura, o edital reunirá informações sobre número de vagas, requisitos, remuneração, etapas da seleção e cronograma.

Entre as vagas previstas estão funções ligadas à gestão escolar, como coordenador pedagógico, diretor de unidade escolar e supervisor de ensino.

Durante a assinatura do contrato, o prefeito Toninho Colucci afirmou que o concurso faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de ensino.

"Estamos construindo uma educação que é reconhecida dentro e fora de Ilhabela. Este concurso reforça nosso compromisso com a valorização dos profissionais, com a meritocracia e com a qualidade do ensino oferecido às nossas crianças", disse.

O secretário de Educação, Fábio Merlin, afirmou que a contratação da banca marca o início de uma nova etapa para a realização do concurso público.

"Hoje é um daqueles dias que entram para a história da Educação de Ilhabela. A contratação da banca organizadora dá início a uma nova etapa rumo à realização do concurso público. Mais do que a abertura de vagas, este é um compromisso com o fortalecimento da nossa rede de ensino e com a valorização dos profissionais", declarou. Ainda segundo a Secretaria de Educação, o edital será divulgado nas próximas semanas.

Cargos previstos no concurso

  • Agente de Alimentação Escolar;
  • Padeiro-Confeiteiro;
  • Intérprete de Libras;
  • Monitor de Alunos;
  • Assistente Social;
  • Nutricionista;
  • Psicólogo;
  • Terapeuta Ocupacional;
  • Coordenador Pedagógico;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Educação Infantil;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Ensino Fundamental (Anos Iniciais);
  • Assistente Técnico Pedagógico – Arte e suas Tecnologias;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Ciências Humanas e Sociais;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Linguagens e suas Tecnologias;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Língua Inglesa e suas Tecnologias;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Matemática e suas Tecnologias;
  • Assistente Técnico Pedagógico – Educação Física e suas Tecnologias;
  • Diretor de Unidade Escolar;
  • Supervisor de Ensino.

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