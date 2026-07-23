A Prefeitura de Ilhabela assinou, nesta quinta-feira (23), o contrato com o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, responsável pela organização do próximo concurso público da área da Educação. Com a contratação da banca, o município inicia a etapa final de preparação do certame, e o edital deve ser publicado nas próximas semanas.
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O concurso será destinado a cargos de níveis fundamental, médio e superior. Segundo a Prefeitura, o edital reunirá informações sobre número de vagas, requisitos, remuneração, etapas da seleção e cronograma.
Entre as vagas previstas estão funções ligadas à gestão escolar, como coordenador pedagógico, diretor de unidade escolar e supervisor de ensino.
Durante a assinatura do contrato, o prefeito Toninho Colucci afirmou que o concurso faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de ensino.
"Estamos construindo uma educação que é reconhecida dentro e fora de Ilhabela. Este concurso reforça nosso compromisso com a valorização dos profissionais, com a meritocracia e com a qualidade do ensino oferecido às nossas crianças", disse.
O secretário de Educação, Fábio Merlin, afirmou que a contratação da banca marca o início de uma nova etapa para a realização do concurso público.
"Hoje é um daqueles dias que entram para a história da Educação de Ilhabela. A contratação da banca organizadora dá início a uma nova etapa rumo à realização do concurso público. Mais do que a abertura de vagas, este é um compromisso com o fortalecimento da nossa rede de ensino e com a valorização dos profissionais", declarou. Ainda segundo a Secretaria de Educação, o edital será divulgado nas próximas semanas.
Cargos previstos no concurso
- Agente de Alimentação Escolar;
- Padeiro-Confeiteiro;
- Intérprete de Libras;
- Monitor de Alunos;
- Assistente Social;
- Nutricionista;
- Psicólogo;
- Terapeuta Ocupacional;
- Coordenador Pedagógico;
- Assistente Técnico Pedagógico – Educação Infantil;
- Assistente Técnico Pedagógico – Ensino Fundamental (Anos Iniciais);
- Assistente Técnico Pedagógico – Arte e suas Tecnologias;
- Assistente Técnico Pedagógico – Ciências Humanas e Sociais;
- Assistente Técnico Pedagógico – Linguagens e suas Tecnologias;
- Assistente Técnico Pedagógico – Língua Inglesa e suas Tecnologias;
- Assistente Técnico Pedagógico – Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
- Assistente Técnico Pedagógico – Matemática e suas Tecnologias;
- Assistente Técnico Pedagógico – Educação Física e suas Tecnologias;
- Diretor de Unidade Escolar;
- Supervisor de Ensino.