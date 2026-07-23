A Prefeitura de Ilhabela assinou, nesta quinta-feira (23), o contrato com o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, responsável pela organização do próximo concurso público da área da Educação. Com a contratação da banca, o município inicia a etapa final de preparação do certame, e o edital deve ser publicado nas próximas semanas.

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O concurso será destinado a cargos de níveis fundamental, médio e superior. Segundo a Prefeitura, o edital reunirá informações sobre número de vagas, requisitos, remuneração, etapas da seleção e cronograma.