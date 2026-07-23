Uma mulher de 23 anos morreu depois de ser atingida por um homem que caiu do 12º andar de um edifício enquanto caminhava pela rua. O caso aconteceu na madrugada de domingo (19), e as circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas.

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O acidente foi registrado na cidade de Nagoya, no Japão. A vítima, identificada como Houra Inaba, caminhava pela via por volta da 1h quando foi atingida por Shinsei Taguchi, de 29 anos, que despencou do prédio.