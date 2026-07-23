Uma mulher de 23 anos morreu depois de ser atingida por um homem que caiu do 12º andar de um edifício enquanto caminhava pela rua. O caso aconteceu na madrugada de domingo (19), e as circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas.
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O acidente foi registrado na cidade de Nagoya, no Japão. A vítima, identificada como Houra Inaba, caminhava pela via por volta da 1h quando foi atingida por Shinsei Taguchi, de 29 anos, que despencou do prédio.
Os dois foram socorridos e encaminhados a um hospital. Houra Inaba não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Shinsei Taguchi sobreviveu, mas permanece internado em estado grave e inconsciente.
Até o momento, as autoridades japonesas não esclareceram se a queda foi acidental ou intencional. A investigação segue em andamento.
O incidente ocorreu nas proximidades da estação Yabamachi, da Linha Meijo do Metrô Municipal de Nagoya, em uma área com grande concentração de edifícios residenciais e comerciais.
A região de Sakae, onde o caso foi registrado, é conhecida pelo intenso movimento de pedestres, especialmente durante a noite, por concentrar estabelecimentos comerciais e opções de lazer.