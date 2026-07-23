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ACIDENTE

Mulher morre após ser atingida por homem que caiu do 12º andar

Por Da Redação | Nagoya, Japão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher morre após ser atingida por homem que caiu do 12º andar
Mulher morre após ser atingida por homem que caiu do 12º andar

Uma mulher de 23 anos morreu depois de ser atingida por um homem que caiu do 12º andar de um edifício enquanto caminhava pela rua. O caso aconteceu na madrugada de domingo (19), e as circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas.

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O acidente foi registrado na cidade de Nagoya, no Japão. A vítima, identificada como Houra Inaba, caminhava pela via por volta da 1h quando foi atingida por Shinsei Taguchi, de 29 anos, que despencou do prédio.

Os dois foram socorridos e encaminhados a um hospital. Houra Inaba não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Shinsei Taguchi sobreviveu, mas permanece internado em estado grave e inconsciente.

Até o momento, as autoridades japonesas não esclareceram se a queda foi acidental ou intencional. A investigação segue em andamento.

O incidente ocorreu nas proximidades da estação Yabamachi, da Linha Meijo do Metrô Municipal de Nagoya, em uma área com grande concentração de edifícios residenciais e comerciais.

A região de Sakae, onde o caso foi registrado, é conhecida pelo intenso movimento de pedestres, especialmente durante a noite, por concentrar estabelecimentos comerciais e opções de lazer.

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