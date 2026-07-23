23 de julho de 2026
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TRAGÉDIA

Influenciadora de 30 anos morre após plástica e deixa filha

Por Da Redação | Culiacán, México
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Adriana Garcia
Adriana Garcia

A influenciadora mexicana Adriana Garcia, de 30 anos, morreu na terça-feira (22) após apresentar complicações durante uma cirurgia plástica. As autoridades ainda não divulgaram a causa oficial da morte, e o caso está sendo investigado.

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A cirurgia foi realizada em uma clínica de Culiacán, no estado de Sinaloa, no México, onde a influenciadora morava. Segundo as autoridades locais, a apuração ficará a cargo do Ministério Público.

O secretário de Saúde de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informou que a investigação buscará esclarecer as circunstâncias da morte. Segundo ele, somente após a conclusão das diligências será possível determinar o que ocorreu durante o procedimento.

Adriana Garcia era conhecida por compartilhar conteúdos sobre beleza e lifestyle nas redes sociais, onde reunia milhares de seguidores no TikTok e no Instagram. Ela também mantinha parceria comercial com a empresa Drop Shop, especializada na venda de produtos de luxo.

Em nota publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a morte da influenciadora e prestou solidariedade aos familiares. "Hoje nos despedimos de um membro da família Drop Shop. Sua memória permanecerá conosco. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, à filha e aos amigos", informou.

A notícia provocou grande repercussão entre os seguidores de Adriana. As últimas publicações da influenciadora receberam centenas de mensagens de despedida e homenagens de fãs, que manifestaram tristeza e surpresa com a morte. Adriana Garcia deixa uma filha de 6 anos.

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