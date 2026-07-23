A influenciadora mexicana Adriana Garcia, de 30 anos, morreu na terça-feira (22) após apresentar complicações durante uma cirurgia plástica. As autoridades ainda não divulgaram a causa oficial da morte, e o caso está sendo investigado.

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A cirurgia foi realizada em uma clínica de Culiacán, no estado de Sinaloa, no México, onde a influenciadora morava. Segundo as autoridades locais, a apuração ficará a cargo do Ministério Público.