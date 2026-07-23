A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (22), um homem suspeito de participar do assassinato do proprietário de um bar. O crime aconteceu na manhã de 24 de maio, após a vítima tentar impedir a suposta venda de drogas dentro do estabelecimento. O investigado vai responder por homicídio qualificado, enquanto as buscas pelos demais envolvidos continuam.

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O caso ocorreu em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o dono do bar teria repreendido um homem que, supostamente, negociava drogas com dois clientes do local.