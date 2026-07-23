A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (22), um homem suspeito de participar do assassinato do proprietário de um bar. O crime aconteceu na manhã de 24 de maio, após a vítima tentar impedir a suposta venda de drogas dentro do estabelecimento. O investigado vai responder por homicídio qualificado, enquanto as buscas pelos demais envolvidos continuam.
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O caso ocorreu em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o dono do bar teria repreendido um homem que, supostamente, negociava drogas com dois clientes do local.
De acordo com a investigação, a vítima utilizou um simulacro de arma de fogo para tentar intimidar os suspeitos. No entanto, eles estavam armados com armas de fogo verdadeiras.
As apurações apontam que, ao perceber a reação do comerciante, um dos suspeitos sacou uma arma e atirou quando a vítima já tentava deixar o local. O disparo atingiu a cabeça do proprietário, que caiu logo em seguida.
Após os tiros, os envolvidos deixaram o bar em direção a um veículo. Enquanto isso, uma mulher que estava no estabelecimento tentou prestar os primeiros socorros ao comerciante.
Ainda conforme a investigação, o grupo retornou pouco depois, desta vez a pé e armado. Os suspeitos se aproximaram da vítima, que permanecia caída e inconsciente, a agrediram, roubaram seus pertences e um deles efetuou um novo disparo antes de fugir.
O homem preso foi autuado por homicídio qualificado. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e localizar os outros três suspeitos, além de esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.