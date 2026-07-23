A investigação sobre a morte da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, teve novos desdobramentos. Equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião cumpriram um novo mandado de busca e apreensão domiciliar, com apoio da perícia técnica de Caraguatatuba.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, durante a operação foram apreendidos um telefone celular e um gravador de vídeo digital, conhecido como DVR. Os equipamentos serão encaminhados para análise pericial. Novos depoimentos também estão sendo colhidos, enquanto outras diligências seguem em andamento.

Berenice estava desaparecida desde 30 de junho, quando deixou o restaurante onde trabalhava, em Ubatuba, no Litoral Norte. O corpo dela foi encontrado no dia 17 de julho em uma área de mata de difícil acesso, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Polícia reconstitui trajeto