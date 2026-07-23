A esposa do médico Rafael Vieira Canedo, de 47 anos, manifestou-se nas redes sociais após a repercussão da morte do marido, encontrado dentro da piscina de uma residência em São José dos Campos. Marcela publicou comentários em postagens de OVALE e pediu respeito ao momento de luto vivido pela família.
Nos comentários, ela rebateu questionamentos relacionados à aliança do médico, encontrada pela perícia dentro da piscina. Segundo Marcela, Rafael passava por um processo de emagrecimento e o anel havia ficado largo.
Ela afirmou que o casal já havia conversado sobre a necessidade de ajustar a aliança. Na versão apresentada pela esposa, o objeto provavelmente se soltou no momento em que Rafael caiu na água, assim como os óculos usados por ele, que também teriam sido encontrados no local.
Marcela também declarou que o marido teria sofrido um infarto enquanto estava sentado em uma cadeira na área da piscina. Segundo ela, Rafael caiu já sem vida na água, juntamente com a cadeira.
“Ele caiu morto na piscina porque teve um infarto e estava sentado na cadeira, que caiu também”, escreveu. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades responsáveis pela investigação.
A esposa criticou as especulações feitas nas redes sociais e afirmou que a divulgação de imagens e comentários sobre o caso tem aumentado o sofrimento da família.
“Você não faz ideia da dor que eu, minhas filhas, nossa família e amigos estão sentindo”, declarou. Marcela também afirmou que tem enfrentado dificuldades para explicar às filhas que o pai não voltará para casa.
Rafael foi encontrado submerso na manhã de segunda-feira (20), em uma residência localizada na rua Ceramista Roberto Weiss. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação por cerca de 36 minutos, mas o óbito foi constatado no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, duas cadeiras foram encontradas caídas dentro da piscina. A perícia não identificou lesões externas aparentes que indicassem luta corporal ou violência.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico e análises complementares. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação da Polícia Civil. A causa oficial da morte dependerá da conclusão dos laudos periciais.