A esposa do médico Rafael Vieira Canedo, de 47 anos, manifestou-se nas redes sociais após a repercussão da morte do marido, encontrado dentro da piscina de uma residência em São José dos Campos. Marcela publicou comentários em postagens de OVALE e pediu respeito ao momento de luto vivido pela família.

Nos comentários, ela rebateu questionamentos relacionados à aliança do médico, encontrada pela perícia dentro da piscina. Segundo Marcela, Rafael passava por um processo de emagrecimento e o anel havia ficado largo.

Ela afirmou que o casal já havia conversado sobre a necessidade de ajustar a aliança. Na versão apresentada pela esposa, o objeto provavelmente se soltou no momento em que Rafael caiu na água, assim como os óculos usados por ele, que também teriam sido encontrados no local.