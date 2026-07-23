Pindamonhangaba ganhou um novo espaço voltado à cultura, educação e convivência com a inauguração da primeira etapa da revitalização dos galpões históricos do Parque Cultural, no Parque da Cidade.

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A entrega ocorreu nesta quinta-feira (23) e marca a recuperação de dois imóveis que passam a receber exposições, oficinas, apresentações artísticas e eventos comunitários.