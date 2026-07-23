23 de julho de 2026
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RESTAURAÇÃO

Parque Cultural de Pindamonhangaba é inaugurado em área histórica

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Dois galpões, interligados, somam 855 metros quadrados de área construída
Dois galpões, interligados, somam 855 metros quadrados de área construída

Pindamonhangaba ganhou um novo espaço voltado à cultura, educação e convivência com a inauguração da primeira etapa da revitalização dos galpões históricos do Parque Cultural, no Parque da Cidade. 

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A entrega ocorreu nesta quinta-feira (23) e marca a recuperação de dois imóveis que passam a receber exposições, oficinas, apresentações artísticas e eventos comunitários.

Os dois galpões, interligados, somam 855 metros quadrados de área construída. Nesta fase, o projeto contemplou a recuperação estrutural dos prédios, melhorias de acessibilidade e a implantação de palco, auditório, salão de exposições, camarins, banheiros e áreas de apoio.

A revitalização foi realizada por meio da Lei Rouanet, em uma parceria entre o Ministério da Cultura, o Instituto Cultural Quattro, a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Novelis, que destinou R$ 2,5 milhões ao projeto por meio de incentivo fiscal.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Lamana, a obra amplia as opções de lazer, cultura e convivência para a população e reforça a valorização dos espaços públicos da cidade.

"O Parque Cultural traduz um compromisso que valorizamos: transformar espaços públicos em legados para a comunidade. Ao apoiar a revitalização dos galpões históricos, contribuímos para ampliar o acesso da população a um ambiente estruturado para receber iniciativas culturais, educativas e de convivência, fortalecendo a conexão entre memória, cidadania e desenvolvimento local", afirmou Eunice Lima, diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis América do Sul.

Além da nova estrutura, o projeto preserva a história dos galpões, que ao longo do século passado integraram o antigo Haras Paulista e a Estação Experimental de Produção Animal. A proposta é transformar o local em um ponto permanente de atividades culturais e comunitárias.

A partir desta sexta-feira (24), o público poderá visitar gratuitamente a exposição "Os Galpões do Parque da Cidade de Pindamonhangaba", que apresenta documentos, fotografias e registros históricos sobre a evolução do espaço e sua importância para a cidade.

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