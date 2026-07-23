Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (23) pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano, após agredir a companheira no bairro Água Preta, em Pindamonhangaba.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de violência doméstica.
No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro durante uma discussão. Segundo o depoimento, o homem a enforcou e ainda quebrou o aparelho celular dela.
Diante da gravidade da situação, vítima e suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Após analisar o caso, o delegado de plantão registrou boletim de ocorrência pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
Casos de violência doméstica podem ser denunciados à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Central de Atendimento à Mulher, por meio do número 180, disponível gratuitamente em todo o país.