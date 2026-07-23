Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (23) pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano, após agredir a companheira no bairro Água Preta, em Pindamonhangaba.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de violência doméstica.