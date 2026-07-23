A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participa nesta quinta-feira (23) da abertura oficial do Revelando SP em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia está marcada para as 20h, no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), onde a programação do evento começa às 18h com atrações culturais e musicais gratuitas (veja a programação no final da matéria).