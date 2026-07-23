A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participa nesta quinta-feira (23) da abertura oficial do Revelando SP em São José dos Campos.
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A cerimônia está marcada para as 20h, no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), onde a programação do evento começa às 18h com atrações culturais e musicais gratuitas (veja a programação no final da matéria).
Considerado um dos maiores festivais de valorização da cultura tradicional paulista, o Revelando SP reunirá mais de 190 participantes e representantes de 90 municípios, distribuídos por 13 regiões do estado de São Paulo. A entrada é gratuita e a programação segue até a próxima segunda-feira (27).
Em entrevista a OVALE, Marilia Marton disse que o Revelando SP é o evento mais importante da Secretaria da Cultura de São Paulo.
“É no Revelando SP que a gente fala da nossa cultura, da cultura paulista, dessa cultura forjada por tantas mãos, por tantos povos, por tantas pessoas, por tanta história”, disse a secretária.
Leia os principais trechos da entrevista com Marilia Marton.
Como a sra. avalia o Revelando SP aqui em São José?
A gente chega ao terceiro ano do Revelando SP aqui em São José dos Campos. Estou muito feliz com os resultados que a gente tem tido nos últimos anos. De 2024 para 2025 já foi um crescimento de 30% do público.
A gente tem alegria, a felicidade de estar sempre pertinho ao aniversário da cidade, então a gente poder fazer esse evento ainda ser mais próximo da população, para que as pessoas realmente sintam o Revelando SP como uma presença marcante na sua agenda, no seu calendário. A gente faz esse evento com muito carinho.
É o evento mais importante da Secretaria da Cultura, porque é no Revelando SP que a gente fala da nossa cultura, da cultura paulista, dessa cultura forjada por tantas mãos, por tantos povos, por tantas pessoas, por tanta história. E é o momento em que a gente declara isso para a população, em que a população também se apropria, inclusive, de culturas das quais, eventualmente, elas nem têm proximidade, porque acontece lá no Pontal do Paranapanema ou acontece lá no Vale do Ribeira.
Então, essa troca, que é uma troca importante para a gente poder fazer para com que a população tenha acesso a esse encontro.
Como está a festa neste ano em São José?
A gente tem 90 municípios participando, nesse conjunto de 190 participantes entre os expositores de artesanato, entre a culinária, que a gente sabe que é sempre muito esperada, entre as manifestações artísticas e culturais que a gente traz, que é o Congado, o Moçambique, a Folia de Reis, o Jongo, o Batuque de Umbigada.
Então, é tudo aquilo que a gente proporciona para a população, para que ela possa se aproximar dessa cultura. E mais do que isso, é claro que a gente tem os grandes shows no final do dia, que também são sempre muito esperados pela população.
Então, hoje [quinta] a gente vai ter aí o Mayck e Lyan, que abrem a programação, mas amanhã tem o Sérgio Reis, tem o Grupo Paranga, a gente aí na sexta-feira vai ter o Raíces de América e a Barra da Saia, que faz uma homenagem linda a Inezita Barroso. E aí no domingo a gente tem o Guito, que sempre é lembrado pela novela Pantanal. E a gente fecha na segunda-feira, aniversário da cidade, com o Demônios da Garoa.
Em quantas sedes o Revelando será realizado?
Esse ano a gente amplia o Revelando. Então, a gente iniciou o Revelando em Barretos, já passamos por Iguape, chegamos aqui em São José, vamos para Americana e depois Presidente Prudente, e finalizamos em São Paulo. Então, esse ano são seis edições do Revelando SP, que é para a gente poder fazer com que essa grande festa aconteça.
Em cada local são artistas diferentes expondo sua arte?
A ideia é sempre que a gente apresente artistas de outros lugares. Claro que tem artistas aqui do Vale do Paraíba apresentando aqui em São José dos Campos, mas o grande negócio do Revelando SP é que a gente leva os do Vale do Paraíba para Barretos, para o Pontal, para o Vale do Paraíba. Porque é exatamente o revelar das culturas daquelas que a gente não tem acesso.
As nossas histórias mais próximas, a gente conhece, a gente vivencia. A gente vem fazendo um trabalho de estimular cada vez mais que as prefeituras e as regiões contem mais para as nossas crianças das nossas histórias locais. Eu acho que o grande negócio do Revelando São Paulo é justamente essa troca cultural de um estado que tem 645 municípios e 46 milhões de habitantes com culturas muito diversas. O Revelando São Paulo é o momento em que a gente também leva dessa cultura, do seu artesanato, da sua culinária, das suas manifestações culturais, para esses outros lugares e que essa troca pode possa acontecer.
É o evento mais importante da Cultura pela quantidade e variedade de manifestações culturais?
Ah, com certeza, acho que esse é um evento que celebra o estado, porque cada uma das edições são mais de 40 municípios, e que aqui nós temos 90, porque na estrutura de São José dos Campos cabem 90 municípios. Mas a menor que a gente tem é de 45 municípios.
Então, é um momento em que a gente encontra esses municípios, encontra essas histórias, a gente apresenta essas manifestações através, inclusive, da comida, porque quantas vezes eu vou no Revelando, apesar de ser secretária, eu descubro uma nova história contada através das comidas. E a gente vai e encontra entregas do artesanato, das fibras. Agora a gente está com a fibra da bananeira em alta na moda.
É um momento muito importante em que a gente traz essa cultura muito raiz do nosso estado de São Paulo. Então, não posso deixar de dizer que é o evento mais importante, mais acessível, mais democrático, mais, enfim, capilarizado no nosso estado.
E a estrutura da festa aqui em São José dos Campos, no Parque da Cidade? É especial?
Ah, com certeza, né? Primeiro que a população daqui ama. Toda a região conhece, tem uma estrutura linda. Agora, recentemente, inclusive, a gente colocou o Museu da Casa Brasileira ali, inauguramos na Casa do Rino Levi.
É um parque que a cidade conhece, a cidade abraça e a gente entende que a população precisa se apropriar. Então, é um parque já apropriado pela população. E, obviamente, é um parque plano, é um parque que tem uma infraestrutura maravilhosa, que tem conforto não só para o público, mas para os artistas e para quem está expondo ali.
A gente tem aqui aquela área coberta que a gente monta toda a parte da culinária. Então, a gente não tem aquela coisa do sol escaldante na cabeça do público na hora do almoço. E São José tem a cada ano tornado o Revelando mais na sua agenda, tem participado mais. O ano passado a gente bateu 130 mil pessoas aqui e eu tenho certeza que esse ano a gente vai alcançar muito mais pessoas.
Qual o envolvimento do Estado na festa? Qual é o investimento que o Estado faz no Revelando?
O investimento total do Revelando gira entre R$ 12 milhões a R$ 15 milhões. Como esse ano a gente ampliou, então, obviamente, ele é maior. No geral, a gente faz uma parceria com os municípios e é por isso que o município de São José é o escolhido, porque eles também oferecem parte dessa troca de estrutura, inclusive, nessa parte de divulgação, o próprio parque, também faz parte disso.
O prefeito Anderson [Farias] sempre muito parceiro do governo do estado de São Paulo e a gente tem nisso uma missão de que a gente possa o tempo todo trabalhar junto às prefeituras. A gente paga o cachê, paga parte dessa estrutura toda que é montada de palco central, de toda a infraestrutura para os artesãos e para a parte culinária. E o prefeito nos ajuda com os artistas locais.
Enfim, cada arranjo local é feito de uma forma, mas todos os municípios que estão conosco no Revelando São Paulo também colaboram e são fundamentais para que a gente tenha, de fato, esse grande sucesso que a gente tem no Revelando São Paulo.