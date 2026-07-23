A morte de Ludmilla Barbosa dos Santos, de 5 anos, causou comoção em Guaratinguetá. A menina foi homenageada por familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela por meio de mensagens publicadas nas redes sociais.

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Em uma nota de pesar, Ludmilla foi descrita como uma criança de sorriso encantador, coração bondoso e personalidade alegre, que teria marcado a vida das pessoas ao seu redor com carinho e doçura.