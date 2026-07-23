A morte de Ludmilla Barbosa dos Santos, de 5 anos, causou comoção em Guaratinguetá. A menina foi homenageada por familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela por meio de mensagens publicadas nas redes sociais.
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Em uma nota de pesar, Ludmilla foi descrita como uma criança de sorriso encantador, coração bondoso e personalidade alegre, que teria marcado a vida das pessoas ao seu redor com carinho e doçura.
Segundo uma publicação feita por uma pessoa próxima à família, a menina estava internada em São Paulo e enfrentava, havia alguns anos, uma rotina de cuidados e tratamentos. Não foram divulgadas informações oficiais sobre a condição de saúde ou a causa da morte.
Uma ex-professora também lamentou a perda e pediu conforto aos familiares neste momento de dor.
A partida de Ludmilla gerou diversas manifestações de solidariedade e homenagens. Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.