A morte de Ludmilla Barbosa dos Santos, de 5 anos, causou comoção em Guaratinguetá. A menina foi homenageada por familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela por meio de mensagens publicadas nas redes sociais.

Em uma nota de pesar, Ludmilla foi descrita como uma criança de sorriso encantador, coração bondoso e personalidade alegre, que teria marcado a vida das pessoas ao seu redor com carinho e doçura.

Segundo uma publicação feita por uma pessoa próxima à família, a menina estava internada em São Paulo e enfrentava, havia alguns anos, uma rotina de cuidados e tratamentos. Não foram divulgadas informações oficiais sobre a condição de saúde ou a causa da morte.