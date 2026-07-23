A mãe e o padrasto das quatro crianças de 4, 5, 8 e 10 anos, que teriam sido torturadas em Cunha, foram presos na manhã desta quinta-feira (23), na zona rural do município, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça a pedido da Delegacia de Cunha. Com o homem, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola.

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A prisão ocorreu às 10h10, no bairro Falcão. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares faziam uma abordagem de rotina quando consultaram os sistemas policiais e constataram que havia mandado de prisão temporária contra os dois.