Poucas receitas conseguem reunir tradição, sabor e memória afetiva como a lasanha. Presente em celebrações familiares, almoços de domingo e encontros entre amigos, o prato tornou-se um dos grandes clássicos da gastronomia no Brasil. O sucesso é tanto que a receita é homenageada anualmente em 29 de julho, data conhecida como o Dia da Lasanha.

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Aproveitando a ocasião, o restaurante Abbraccio, especializado em gastronomia inspirada na Itália e pertencente ao mesmo grupo do Outback Steakhouse, reforça a presença da tradicional Lasagna Bolognese em seu cardápio. Preparada com massa artesanal produzida na própria cozinha, a receita leva molho à bolonhesa feito com carnes bovina e suína, além de uma combinação de ricota, muçarela, parmesão Faixa Azul e molho pomodoro.