25 de julho de 2026
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ANDRÉ AQUINO

Dia da Lasanha: prato ganha destaque em festival especial

Por André Aquino | Chef de cozinha
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Dia da Lasanha: prato ganha destaque em festival especial
Dia da Lasanha: prato ganha destaque em festival especial

Poucas receitas conseguem reunir tradição, sabor e memória afetiva como a lasanha. Presente em celebrações familiares, almoços de domingo e encontros entre amigos, o prato tornou-se um dos grandes clássicos da gastronomia no Brasil. O sucesso é tanto que a receita é homenageada anualmente em 29 de julho, data conhecida como o Dia da Lasanha.

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Aproveitando a ocasião, o restaurante Abbraccio, especializado em gastronomia inspirada na Itália e pertencente ao mesmo grupo do Outback Steakhouse, reforça a presença da tradicional Lasagna Bolognese em seu cardápio. Preparada com massa artesanal produzida na própria cozinha, a receita leva molho à bolonhesa feito com carnes bovina e suína, além de uma combinação de ricota, muçarela, parmesão Faixa Azul e molho pomodoro.

O prato também integra o Festival Invernale, promoção sazonal criada para quem deseja compartilhar uma refeição completa. A experiência inclui um aperitivo, dois pratos principais e duas bebidas, com preços a partir de R$ 169,90, e segue disponível até 30 de agosto.

Entre as opções de entrada estão a Bruschetta Caprese e o Carbonara Bites. Para o prato principal, os clientes podem escolher entre a Lasagna Bolognese, o Gnocchi Gratinato al Formaggio, o Gnocchi Creamy Pesto e o Carbonara di Roma.

O menu promocional oferece duas modalidades. A primeira custa R$ 169,90 e inclui duas Sodas Italianas, refrigerante com refil ou Iced Tea Refil. Já a segunda opção sai por R$ 199,90 e acompanha duas taças de vinho da casa.

Quem prefere saborear os pratos em casa também pode aproveitar a promoção pelo delivery. Nesse formato, o menu para compartilhar, sem bebidas, é vendido por R$ 149,90.

Serviço

Festival Invernale – Abbraccio

Período: até 30 de agosto.

No restaurante

  • 1 aperitivo + 2 pratos principais + 2 Sodas Italianas, refrigerante refil ou Iced Tea Refil: R$ 169,90

  • 1 aperitivo + 2 pratos principais + 2 taças de vinho Abbraccio: R$ 199,90

Delivery

  • Menu para compartilhar (sem bebidas): R$ 149,90

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