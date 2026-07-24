Poucas receitas conseguem reunir tradição, sabor e memória afetiva como a lasanha. Presente em celebrações familiares, almoços de domingo e encontros entre amigos, o prato tornou-se um dos grandes clássicos da gastronomia no Brasil. O sucesso é tanto que a receita é homenageada anualmente em 29 de julho, data conhecida como o Dia da Lasanha.
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Aproveitando a ocasião, o restaurante Abbraccio, especializado em gastronomia inspirada na Itália e pertencente ao mesmo grupo do Outback Steakhouse, reforça a presença da tradicional Lasagna Bolognese em seu cardápio. Preparada com massa artesanal produzida na própria cozinha, a receita leva molho à bolonhesa feito com carnes bovina e suína, além de uma combinação de ricota, muçarela, parmesão Faixa Azul e molho pomodoro.
O prato também integra o Festival Invernale, promoção sazonal criada para quem deseja compartilhar uma refeição completa. A experiência inclui um aperitivo, dois pratos principais e duas bebidas, com preços a partir de R$ 169,90, e segue disponível até 30 de agosto.
Entre as opções de entrada estão a Bruschetta Caprese e o Carbonara Bites. Para o prato principal, os clientes podem escolher entre a Lasagna Bolognese, o Gnocchi Gratinato al Formaggio, o Gnocchi Creamy Pesto e o Carbonara di Roma.
O menu promocional oferece duas modalidades. A primeira custa R$ 169,90 e inclui duas Sodas Italianas, refrigerante com refil ou Iced Tea Refil. Já a segunda opção sai por R$ 199,90 e acompanha duas taças de vinho da casa.
Quem prefere saborear os pratos em casa também pode aproveitar a promoção pelo delivery. Nesse formato, o menu para compartilhar, sem bebidas, é vendido por R$ 149,90.
Serviço
Festival Invernale – Abbraccio
Período: até 30 de agosto.
No restaurante
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1 aperitivo + 2 pratos principais + 2 Sodas Italianas, refrigerante refil ou Iced Tea Refil: R$ 169,90
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1 aperitivo + 2 pratos principais + 2 taças de vinho Abbraccio: R$ 199,90
Delivery
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Menu para compartilhar (sem bebidas): R$ 149,90