Você já vestiu uma roupa que parecia perfeita na vitrine, encantadora na arara, mas, quando olhou no espelho, sentiu que havia algo estranho? A roupa continuava bonita. A cor também. Mas, em você, simplesmente não funcionava.

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Ou talvez você já tenha ouvido um comentário como: "Nossa, essa cor te apagou." Ou, no extremo oposto: "Você está tão iluminada hoje!"