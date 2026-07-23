A atuação de um estuprador na zona rural de Jacareí tem espalhado medo entre moradores da região oeste da cidade. Pelo menos duas mulheres foram vítimas de estupro, segundo a Polícia Civil, que confirmou a investigação dos casos por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Enquanto o criminoso segue foragido, famílias relatam viver em estado de alerta e evitam sair sozinhas.
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Os ataques ocorreram em bairros da zona rural, principalmente nas regiões do Igarapés, Nova Jacareí, Veraneio Ijal e 22 de Abril. O medo tomou conta da comunidade e, nas redes sociais, moradores passaram a se referir ao suspeito como o "Lázaro de Jacareí", em alusão ao criminoso Lázaro Barbosa de Sousa, que aterrorizou Goiás e o Distrito Federal em 2021.
Ele ficou conhecido pela grande repercussão midiática e pela intensa caçada policial que durou 20 dias. Lázaro era suspeito de homicídios, furtos, roubos, estupros e de cometer uma chacina em Ceilânia (DF). Ele foi morto em junho de 2021 após confronto com a polícia.
Caso em Jacareí
A Polícia Civil não divulgou detalhes das investigações em Jacareí para preservar as vítimas e o andamento do trabalho policial.
Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que os casos são investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher de Jacareí.
"Os casos mencionados são investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher de Jacareí. Demais detalhes serão preservados devido à natureza das ocorrências", informou a SSP.
Patrulhamento reforçado
Diante da preocupação dos moradores, a Prefeitura de Jacareí informou que reforçou o patrulhamento preventivo na região por meio da GCM (Guarda Civil Municipal) e solicitou apoio da Polícia Militar.
Segundo a administração municipal, as equipes intensificaram as rondas principalmente nos bairros Igarapés, Nova Jacareí e Veraneio Ijal, todos localizados na região oeste do município.
A prefeitura informou ainda que acompanha diariamente o trabalho da Polícia Civil na tentativa de identificar e prender o autor dos crimes.
A orientação é para que qualquer movimentação suspeita seja comunicada imediatamente às forças de segurança pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Civil Municipal.
Moradores vivem clima de insegurança
O sentimento predominante entre quem mora na região é de medo. Nas redes sociais, diversos moradores relataram a preocupação com a sequência de ataques e cobraram uma resposta rápida das autoridades.
"Os moradores do Igarapés não aguentam mais viver com medo", escreveu uma moradora.
Outro relato aponta que o suspeito estaria atacando em diferentes pontos da zona rural, o que aumenta a sensação de insegurança entre a população.
Também há manifestações cobrando a prisão do criminoso antes que novas vítimas sejam feitas. Muitos moradores afirmam evitar caminhar sozinhos e redobraram os cuidados, especialmente durante a noite e em locais com menor circulação de pessoas.
Governo destaca combate à violência contra a mulher
A SSP ressaltou que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade do Governo de São Paulo e afirmou que todos os casos registrados são investigados rigorosamente para identificar os responsáveis.
A pasta informou ainda que monitora constantemente os índices criminais e desenvolve estratégias específicas para combater crimes contra mulheres, incluindo ações preventivas nas regiões com maior incidência.
Enquanto as investigações prosseguem, a orientação das autoridades é para que a população permaneça atenta, evite deslocamentos sozinha em áreas isoladas e denuncie imediatamente qualquer atitude suspeita às forças de segurança.