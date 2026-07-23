A atuação de um estuprador na zona rural de Jacareí tem espalhado medo entre moradores da região oeste da cidade. Pelo menos duas mulheres foram vítimas de estupro, segundo a Polícia Civil, que confirmou a investigação dos casos por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Enquanto o criminoso segue foragido, famílias relatam viver em estado de alerta e evitam sair sozinhas.

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Os ataques ocorreram em bairros da zona rural, principalmente nas regiões do Igarapés, Nova Jacareí, Veraneio Ijal e 22 de Abril. O medo tomou conta da comunidade e, nas redes sociais, moradores passaram a se referir ao suspeito como o "Lázaro de Jacareí", em alusão ao criminoso Lázaro Barbosa de Sousa, que aterrorizou Goiás e o Distrito Federal em 2021.