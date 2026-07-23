A investigação sobre a morte da professora aposentada Vivaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos, revelou um detalhe que chocou a polícia e a população da Bahia. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos cortou um dos dedos da vítima para conseguir acessar sua conta bancária e sacar dinheiro após o assassinato.
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O crime aconteceu no dia 7 de julho, no município de Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram que a conta bancária da professora foi movimentada logo após sua morte.
De acordo com a Polícia Civil, após a quebra do sigilo bancário da vítima, foi constatado que Cristiano Machado de Oliveira, apontado como um dos envolvidos no crime, realizou três saques, que somaram R$ 18 mil, em uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Serrinha, no nordeste da Bahia.
Ainda segundo a investigação, o suspeito utilizou um dos dedos da professora para autenticar as operações bancárias por biometria. Os investigadores informaram que ele tentou fazer um quarto saque, mas não obteve sucesso porque o dedo utilizado já apresentava avançado estado de decomposição, impossibilitando a leitura biométrica.
A descoberta foi considerada um dos pontos mais brutais da investigação e reforçou as provas reunidas pela Polícia Civil contra os suspeitos.
O caso segue sob investigação para esclarecer toda a dinâmica do crime, identificar a participação de outros envolvidos e apurar a motivação do assassinato.