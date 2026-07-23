A investigação sobre a morte da professora aposentada Vivaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos, revelou um detalhe que chocou a polícia e a população da Bahia. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos cortou um dos dedos da vítima para conseguir acessar sua conta bancária e sacar dinheiro após o assassinato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no dia 7 de julho, no município de Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram que a conta bancária da professora foi movimentada logo após sua morte.