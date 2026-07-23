A história de superação da cachorrinha Jully ganhou um novo capítulo de angústia. A cadela, que era um dos 70 cachorros que viviam na chácara da protetora independente Elizabeth Oliveira, em Jacareí, desapareceu na noite de 21 de julho e agora mobiliza uma campanha nas redes sociais para tentar levá-la de volta para casa.

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Jully fugiu por volta das 21h de uma chácara localizada na Estrada do Bengalar, no bairro Costinha, na região norte de São José dos Campos. Desde então, familiares e voluntários fazem buscas pela região e pedem que qualquer informação seja comunicada pelo telefone (12) 99798-7779.