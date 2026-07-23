O WTT Star Contender São José dos Campos 2026 já transformou a cidade em um dos principais centros do tênis de mesa mundial desde a última terça-feira (21). Pela primeira vez, o município recebe uma etapa da categoria Star Contender, uma das mais importantes do circuito da World Table Tennis, reunindo atletas de alto nível no espaço de eventos do Vale Sul Shopping até domingo (26).
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Ao todo, a competição reúne 154 atletas de 28 países, que disputam títulos em cinco categorias e uma premiação valiosa no ranking internacional: 600 pontos para os campeões de cada chave. Depois das disputas do qualifying nos dois primeiros dias e do início da chave principal na quinta-feira (23), o torneio entra em sua reta decisiva, com confrontos que definirão os semifinalistas e finalistas da competição.
O evento também marca um momento histórico para o tênis de mesa brasileiro. O país participa com a maior delegação de sua história em um torneio da WTT, com 49 atletas inscritos, reforçando a importância da etapa realizada em São José dos Campos para a modalidade no Brasil.
Brasileiros buscam protagonismo diante da torcida
A principal esperança brasileira é Hugo Calderano, considerado o maior nome da história do tênis de mesa das Américas. Atual número 8 do ranking mundial, o atleta chegou a ocupar a segunda colocação em 2026, a melhor marca já alcançada por um jogador do continente. Campeão da Copa do Mundo e vice-campeão mundial em 2025, Calderano disputa o torneio como um dos favoritos ao título.
No feminino, o destaque é Bruna Takahashi, principal referência da modalidade no país e presença frequente entre as melhores atletas do ranking mundial.
Além da dupla, a delegação brasileira conta com outros nomes importantes, como Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro, Leonardo Iizuka, Laura Watanabe e Victoria Strassburger, que seguem na disputa pelas principais categorias do torneio.
Competição reúne estrelas internacionais
Além dos brasileiros, o WTT Star Contender conta com alguns dos principais atletas do circuito internacional. Entre os destaques está a forte delegação francesa, representada por Alexis Lebrun, Thibault Poret, Joé Seyfried, Léo De Nodrest, Jules Rolland e Charlotte Lutz.
No total, representantes de 28 países participam da competição, consolidando São José dos Campos como sede de um dos principais eventos internacionais do calendário da modalidade.
Títulos valem pontos importantes no ranking
O Star Contender integra o grupo de torneios mais relevantes da WTT, ficando atrás apenas das categorias Champions, Smash e Finals. Por isso, os 600 pontos destinados aos campeões podem influenciar diretamente a classificação mundial antes dos grandes compromissos da temporada, como o WTT Champions de Yokohama, marcado para o início de agosto.
Também é a primeira vez que o estado de São Paulo recebe uma etapa Star Contender. Nas últimas temporadas, o circuito passou pelo Rio de Janeiro, nas edições de 2023 e 2024 da categoria Contender, e por Foz do Iguaçu, em 2025. A organização é da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) em parceria com a World Table Tennis, tendo o ex-mesatenista Hugo Hoyama como embaixador do evento.
Cinco categorias em disputa
Os atletas disputam títulos nas seguintes categorias:
- Simples masculino;
- Simples feminino;
- Duplas masculinas;
- Duplas femininas;
- Duplas mistas.
As finais de todas as categorias estão programadas para domingo (26).
Onde assistir
Os jogos dos brasileiros têm transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV. A WTT (World Table Tennis) também realiza cobertura completa por meio de sua plataforma oficial e de seus canais digitais.
Quem deseja acompanhar as partidas presencialmente ainda pode adquirir ingressos pelo site da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa), sujeito à disponibilidade para as sessões restantes.