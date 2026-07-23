O WTT Star Contender São José dos Campos 2026 já transformou a cidade em um dos principais centros do tênis de mesa mundial desde a última terça-feira (21). Pela primeira vez, o município recebe uma etapa da categoria Star Contender, uma das mais importantes do circuito da World Table Tennis, reunindo atletas de alto nível no espaço de eventos do Vale Sul Shopping até domingo (26).

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Ao todo, a competição reúne 154 atletas de 28 países, que disputam títulos em cinco categorias e uma premiação valiosa no ranking internacional: 600 pontos para os campeões de cada chave. Depois das disputas do qualifying nos dois primeiros dias e do início da chave principal na quinta-feira (23), o torneio entra em sua reta decisiva, com confrontos que definirão os semifinalistas e finalistas da competição.