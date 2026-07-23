O Iapa (Instituto Asas Para Anjos) comunicou, nesta quinta-feira (23), a morte de João Lucas Velho Gonzales, de 5 anos, em Guaratinguetá. A criança nasceu em 15 de abril de 2021 e era atendida pela instituição.

Em nota publicada nas redes sociais, o Instituto afirmou que João Lucas fazia parte de sua história e destacou que cada atendimento, sorriso e conquista da criança era celebrado pela equipe.

Segundo a publicação, os profissionais buscavam adaptar a estrutura e os atendimentos para oferecer mais conforto, cuidado e acolhimento ao menino. A instituição também ressaltou a força e a coragem demonstradas por João Lucas durante o período em que foi acompanhado.