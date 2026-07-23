Ônibus são os mais seguros no trânsito do país.

Levantamento revela que transporte coletivo registra o menor número de mortes e internações no trânsito; a campanha "O Brasil é Coletivo" destaca o papel dos ônibus na mobilidade e na qualidade de vida.

Escolher o ônibus para se deslocar diariamente não representa apenas economia e praticidade, mas também uma decisão que pode salvar vidas. Dados do trânsito no Vale do Paraíba e em todo o Brasil mostram que o transporte coletivo é, de longe, o meio de transporte mais seguro entre os modais terrestres, registrando índices mínimos de mortes e internações quando comparado a carros e motocicletas.

No Vale do Paraíba, entre junho de 2025 e maio de 2026, o trânsito matou 397 pessoas, segundo dados do governo do Estado de São Paulo. Desse total, 188 vítimas estavam em motocicletas, o equivalente a 47,35% de todas as mortes. Os pedestres aparecem em seguida, com 77 óbitos (19,39%), enquanto os ocupantes de automóveis somaram 68 mortes (17%).

Já os ônibus apresentaram o menor índice de vítimas fatais em toda a região. No período analisado, apenas três pessoas morreram em acidentes envolvendo o transporte coletivo, representando apenas 0,75% do total de mortes no trânsito. O número é inferior até mesmo ao registrado com caminhões, que contabilizaram 17 vítimas fatais (4,28%).

Viajar de ônibus é mais seguro

Os dados reforçam uma realidade conhecida pelos especialistas em mobilidade: viajar de ônibus é significativamente mais seguro do que utilizar motocicletas ou automóveis, graças à estrutura dos veículos, à capacitação dos motoristas profissionais e às normas rigorosas de operação do transporte coletivo.

O cenário nacional confirma essa diferença. Em 2024, o Brasil registrou 165.453 internações de motociclistas vítimas de acidentes de trânsito. Entre ocupantes de automóveis foram 14.104 internações, enquanto passageiros de ônibus somaram apenas 350 casos em todo o país.

Além de representarem cerca de 40% das mortes no trânsito brasileiro, os acidentes com motocicletas também provocam forte impacto financeiro no SUS (Sistema Único de Saúde). Somente em 2024, os gastos com internações de motociclistas chegaram a R$ 257,8 milhões. Já os atendimentos a ocupantes de automóveis custaram R$ 32,7 milhões, enquanto as internações de passageiros de ônibus consumiram apenas R$ 659,9 mil.

O valor destinado ao tratamento de vítimas de acidentes com motocicletas seria suficiente para promover avanços importantes na mobilidade urbana, como a aquisição de 325 novos ônibus com padrão Euro 6, a implantação de 115 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus ou ainda a construção de 8.315 pontos de embarque e desembarque.

Além da segurança, especialistas destacam que o transporte coletivo reduz congestionamentos, diminui a emissão de poluentes e contribui para cidades mais sustentáveis, beneficiando milhões de pessoas diariamente.

A Campanha valoriza quem faz o transporte coletivo

A importância do ônibus para a sociedade é o foco da campanha nacional NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), intitulada "O Brasil é Coletivo", que conta no Vale do Paraíba com o apoio da Busvale - Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba.

A iniciativa busca ampliar a percepção da população sobre o papel do transporte coletivo, mostrando que os ônibus fazem muito mais do que transportar passageiros. Eles conectam trabalhadores, estudantes, pacientes, profissionais da saúde e milhões de brasileiros que dependem diariamente do sistema para estudar, trabalhar e acessar serviços essenciais.

A campanha também marca uma mudança na comunicação do setor. Em vez de destacar apenas os veículos, a mensagem coloca as pessoas no centro da mobilidade urbana. O conceito reforça que, todos os dias, o transporte coletivo movimenta o bem mais importante do país: os brasileiros.

A mensagem é simples e representa o espírito da campanha: Transporte Coletivo, bom para você, melhor para cidade, essencial para o planeta.