Depois de dias de tempo seco e temperaturas amenas, o Vale do Paraíba deve voltar a registrar chuva entre esta sexta-feira (24) e a manhã de sábado (25). A previsão indica pancadas isoladas, com possibilidade de trovoadas e acumulados de até 20 milímetros em alguns pontos da região.
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Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, a mudança no tempo não será provocada por uma frente fria, mas pela atuação de um cavado na média troposfera, sistema atmosférico que favorece a formação de nuvens carregadas quando encontra umidade suficiente.
A previsão vale para cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, além do Alto Vale, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
O que muda no tempo
Nesta quinta-feira (23), o aumento da nebulosidade já começa a ser observado principalmente no Alto Vale e no Litoral Norte. Com mais nuvens, as temperaturas ficam mais amenas e a umidade do ar aumenta, reduzindo a sensação de tempo seco registrada nos últimos dias.
No interior do Vale do Paraíba, as temperaturas mínimas ficaram entre 13°C e 15°C, enquanto em Campos do Jordão os termômetros marcaram entre 8°C e 11°C. Já no Litoral Norte, as mínimas variaram de 16°C a 20°C.
Durante a tarde, as máximas devem ficar entre 23°C e 25°C na região de São José dos Campos, podendo alcançar até 29°C no Vale Histórico, onde o sol ainda aparece com mais frequência.
Sexta terá maior risco de chuva
A instabilidade ganha força a partir da manhã de sexta-feira. A expectativa é de céu mais fechado, temperaturas máximas próximas dos 22°C e pancadas de chuva em diferentes cidades da região.
Em alguns locais, as chuvas poderão ser acompanhadas por trovoadas. Embora os volumes previstos sejam menores do que os registrados durante o verão, o fenômeno chama a atenção por ocorrer em pleno inverno, período em que esse tipo de tempestade é menos comum.
Os acumulados também devem variar bastante entre municípios vizinhos. Enquanto uma cidade pode registrar chuva moderada ou forte, outra poderá receber apenas garoa ou até permanecer sem precipitação.
Motoristas devem ficar atentos
A previsão exige atenção principalmente para quem pretende viajar entre sexta e sábado. Rodovias como a Via Dutra, Carvalho Pinto, Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro podem ter redução da visibilidade e pistas escorregadias durante as pancadas mais intensas.
Moradores de áreas com histórico de alagamentos também devem acompanhar as atualizações da previsão, já que uma chuva concentrada em curto período pode provocar pontos de acúmulo de água, mesmo sem grandes volumes totais.
Tempo melhora no fim de semana
O sábado ainda deve começar com muitas nuvens, chuva isolada e possibilidade de trovoadas, mas a tendência é de melhora gradual ao longo da tarde, com temperaturas entre 22°C e 24°C.
No domingo (26), o tempo volta a ficar firme em todo o Vale do Paraíba. O sol reaparece, as temperaturas sobem de forma gradual e a chance de chuva diminui significativamente.
A previsão indica que o início da próxima semana será de manhãs amenas e tardes mais quentes. Entre segunda-feira (27) e terça-feira (28), algumas cidades do Vale Histórico poderão registrar máximas próximas dos 30°C.
Especialistas orientam que moradores acompanhem os boletins meteorológicos e os alertas oficiais, já que as pancadas previstas têm característica localizada e podem se formar rapidamente. Durante trovoadas, a recomendação é procurar abrigo em locais fechados, evitar áreas abertas, árvores isoladas e reduzir a velocidade nas estradas.