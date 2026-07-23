Depois de dias de tempo seco e temperaturas amenas, o Vale do Paraíba deve voltar a registrar chuva entre esta sexta-feira (24) e a manhã de sábado (25). A previsão indica pancadas isoladas, com possibilidade de trovoadas e acumulados de até 20 milímetros em alguns pontos da região.

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Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, a mudança no tempo não será provocada por uma frente fria, mas pela atuação de um cavado na média troposfera, sistema atmosférico que favorece a formação de nuvens carregadas quando encontra umidade suficiente.