Um novo sistema de monitoramento para ampliação da segurança teve operação iniciada em Jacareí. Um totem de 7 metros de altura e outros 70 totens de pequeno porte devem reforçar o acompanhamento de pontos estratégicos, selecionados pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. A iniciativa representa expansão à capacidade do COI (Centro de Operações Integradas) e integra o conjunto de ações do programa Smart Jacareí.



O totem de grande porte foi instalado na Praça Conde Frontin, onde há grande circulação de pessoas durante todo o dia. O equipamento permite captação em vídeo com alcance de 360º, sem obstruções, além de contar com iluminação spot em LED, estrobo de identificação azul e vermelho, alto-falantes bi-direcionais para alertas, painel de emergência e estrutura reforçada anti-vandalismo.

Para os totens de pequeno porte, cuja instalação encontra-se em andamento, a ideia é reforçar o monitoramento em áreas específicas - como calçadas ou entradas de vias. No futuro, os equipamentos também irão contar com sistema de acionamento da população para a Guarda Civil Municipal, como maneira de facilitar e agilizar o contato em casos de emergência. A ação de monitoramento é diferente das câmeras tradicionais do COI, que se dedicam a grandes áreas.

Atualmente, equipamento similar também é empregado em cidades como Salvador (BA), Recife (PE), Cajamar (SP), Louveira (SP) e outras instituições públicas e privadas. A conclusão da instalação é prevista até o fim de agosto.