Mais uma etapa do processo de modernização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, foi concluída nesta quinta-feira (18), com a instalação de 40 novas poltronas estofadas na recepção do ambulatório.

A iniciativa garante mais conforto para pacientes e acompanhantes que utilizam diariamente o principal ponto de entrada da unidade.

As melhorias fazem parte de um conjunto de ações que vêm sendo implementadas desde o ano passado para qualificar os espaços de acolhimento e tornar a experiência dos usuários mais confortável, segura e eficiente.

Em fevereiro, a sala de espera da internação e visitas também recebeu 40 poltronas estofadas, além de novos mobiliários, proporcionando melhores condições para familiares e visitantes durante o período de permanência no hospital.

Novidades

Outra importante inovação foi a criação de uma sala de teleconferência no setor de internação. O espaço permite a comunicação direta entre familiares e médicos do centro cirúrgico, agilizando o compartilhamento de informações sobre os pacientes. O novo serviço de boletim médico por video-chamada entrou em funcionamento nesta semana e já contribui para um atendimento mais humanizado e acolhedor.

Desde dezembro do ano passado, a Ouvidoria do hospital passou a funcionar na área de recepção, facilitando o acesso da população ao serviço e ampliando os canais de comunicação com os usuários.

O processo de modernização também contempla a construção de uma área destinada à guarda de volumes. O espaço já está concluído e aguarda apenas a instalação do mobiliário para iniciar o funcionamento, oferecendo mais organização e segurança para pacientes, acompanhantes e visitantes.

Outras melhorias

As ações integram um conjunto de investimentos realizados em diferentes setores do hospital ao longo de 2025. Um dos principais marcos foi a conclusão da reforma das clínicas de internação. Ao todo, 54 quartos foram reformados, com dois leitos cada, totalizando 108 leitos completamente modernizados.

Outras áreas estratégicas também estão recebendo melhorias, como os banheiros dos quartos da Clínica 1. O trabalho inclui a troca dos pisos, que estavam antigos e danificados. Serão 18 banheiros reformados até meados de julho.

Também teve início a revitalização dos quartos do alojamento conjunto, espaço onde mães e recém-nascidos permanecem juntos até o momento da alta hospitalar. Ao todo, 18 quartos serão reformados e pintados, além da realização de reparos nos banheiros que necessitam de manutenção.