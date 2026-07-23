A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Antônia Luiza Santos Moraes, de 29 anos, moradora de Taubaté. A manicure está desaparecida desde a noite de 16 de julho, e a família intensificou a mobilização nas redes sociais em busca de informações que possam ajudar a encontrá-la.

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De acordo com o boletim de ocorrência encaminhado ao 2º Distrito Policial de Taubaté, Antônia foi vista pela última vez no bairro Vila das Graças, no dia 16 de julho. O registro foi feito pela irmã da desaparecida, na noite de quarta-feira (22), e formalizado pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23).