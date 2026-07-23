Uma operação da Diju (Delegacia da Infância e Juventude) da Polícia Civil flagrou adolescentes consumindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento comercial localizado na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, na Vila Guaianazes, região central de São José dos Campos. A ação foi realizada na noite de quarta-feira (22) e se estendeu durante toda a madrugada desta quinta-feira (23).

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A investigação teve início após uma notícia-crime encaminhada por órgãos de fiscalização da Prefeitura de São José dos Campos, que apontava a venda e o consumo frequente de bebidas alcoólicas por adolescentes no local.