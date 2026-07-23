Uma operação da Diju (Delegacia da Infância e Juventude) da Polícia Civil flagrou adolescentes consumindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento comercial localizado na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, na Vila Guaianazes, região central de São José dos Campos. A ação foi realizada na noite de quarta-feira (22) e se estendeu durante toda a madrugada desta quinta-feira (23).
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A investigação teve início após uma notícia-crime encaminhada por órgãos de fiscalização da Prefeitura de São José dos Campos, que apontava a venda e o consumo frequente de bebidas alcoólicas por adolescentes no local.
Antes da fiscalização, policiais civis realizaram monitoramento discreto do estabelecimento e constataram diversas irregularidades. Durante a operação, quatro adolescentes foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas. Além disso, dois adultos foram encontrados portando entorpecentes para consumo próprio.
Segundo a Polícia Civil, dezenas de adolescentes também estavam no estabelecimento, e muitos apresentavam sinais aparentes de embriaguez. Todos foram identificados e deverão prestar depoimento durante o inquérito policial, que busca esclarecer a extensão dos fatos e identificar eventuais responsabilidades.
Proprietários foram conduzidos à delegacia
Os proprietários do estabelecimento foram conduzidos à unidade policial para prestar esclarecimentos. Eles foram indiciados e deverão responder, em tese, pelo crime de corrupção de menores, além de outras infrações previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
De acordo com a investigação, há indícios de que os responsáveis pelo comércio permitiam, de forma reiterada, o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e, possivelmente, de substâncias entorpecentes no local.
A operação contou com a participação da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e de outras equipes da Polícia Civil. A força-tarefa teve como objetivo combater crimes contra crianças e adolescentes e reforçar a fiscalização em estabelecimentos suspeitos de descumprir a legislação.
As investigações continuam. A Polícia Civil informou que ouvirá os adolescentes identificados, reunirá novas provas e adotará as medidas necessárias para esclarecer completamente o caso e responsabilizar todos os envolvidos.