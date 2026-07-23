A Polícia Civil investiga a morte de Ryan José Apparecido Medeiros, de 21 anos, após o jovem não resistir aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e morrer na quarta-feira (22), em Taubaté. O caso, que ainda não tem suspeitos identificados, é tratado como homicídio e segue sob investigação.

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A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que a investigação continua em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.