Uma manifestação realizada pelo sindicato que representa os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) de São José dos Campos, nesta quinta-feira (23), terminou em confusão envolvendo a GCM (Guarda Civil Municipal), sindicalista e funcionários.

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O ato marca a decisão da categoria de permanecer em estado de greve após a paralisação de 10 dias em abril, encerrada depois de negociação no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), em Campinas.