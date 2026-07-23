Uma manifestação de trabalhadores da Urbam, acompanhada de representantes do SEAAC, sindicato da categoria, resultou em confusão na manhã desta quinta-feira (23). A GCM (Guarda Civil Municipal) é acusada pela diretoria sindical de agressão e afirma que agiu utilizando espargidor de pimenta após tentativas de diálogo sem sucesso.

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Segundo Marcelo Ribeiro, diretor do sindicato, a intenção do grupo era entrar na empresa para cobrar uma contraproposta prometida para hoje, mas os manifestantes foram barrados pela GCM. Ele ainda afirma que outro integrante da diretoria, Ênio Lisboa, foi arrastado por um agente para um canto do prédio e agredido, o que resultou em ferimentos no rosto e no cotovelo.