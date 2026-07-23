A Prefeitura de São José dos Campos adotou um sistema de teleconsulta via aplicativo para a rede pública de saúde. A divulgação foi feita durante uma reunião no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) nesta quinta-feira (23). O objetivo é atender demandas básicas, reduzir filas e diminuir os encaminhamentos para médicos especialistas. O projeto custa R$ 2,8 milhões por ano.

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Testes

O sistema está em testes na zona norte da cidade e deve ser expandido para todas as regiões do município até 2027. Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), os testes registraram baixa necessidade de atendimento presencial, o que, em grande escala, diminui as filas na rede.