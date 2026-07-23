A Prefeitura de São José dos Campos adotou um sistema de teleconsulta via aplicativo para a rede pública de saúde. A divulgação foi feita durante uma reunião no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) nesta quinta-feira (23). O objetivo é atender demandas básicas, reduzir filas e diminuir os encaminhamentos para médicos especialistas. O projeto custa R$ 2,8 milhões por ano.
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Testes
O sistema está em testes na zona norte da cidade e deve ser expandido para todas as regiões do município até 2027. Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), os testes registraram baixa necessidade de atendimento presencial, o que, em grande escala, diminui as filas na rede.
"Nesses últimos 20 dias, nos testes que nós fizemos, dos 691 atendimentos que nós tivemos, apenas 15% desses atendimentos foram encaminhados para o atendimento presencial da unidade", afirma o prefeito, ressaltando que não se trata de uma substituição ao atendimento presencial, que continua existindo em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade.
Funcionamento
O acesso ocorre pelo aplicativo Saúde na Mão. O paciente faz o cadastro e a leitura do reconhecimento facial, que gera dados para um check-up inicial. As informações são usadas na triagem da enfermagem e na consulta médica, realizada por câmera. Com base no histórico e no relato, o médico define a conduta a ser adotada e decide se faz o encaminhamento para o atendimento presencial.
Segundo a Secretaria de Saúde, os dados do check-up utilizam inteligência artificial e possuem validade clínica.
"Foi desenvolvido por inteligência artificial e há um algoritmo por trás nesse sentido, que faz uma avaliação técnica com base em todos os regramentos acadêmicos, nutricionais e tudo mais. Eles são feitos nesse algoritmo e o algoritmo traz ali essa resolutividade", afirma o secretário George Zenha.
Inclusão digital
Sobre a utilização do aplicativo por idosos, pessoas com deficiência visual ou moradores sem acesso à internet, o prefeito declarou a OVALE que a modalidade presencial será mantida.
"A pessoa que tem dificuldade vai continuar sendo atendida na unidade de saúde e de forma presencial, mas nós vamos disponibilizar ferramentas para que a gente possa dar essa formação para a pessoa, para que ela possa também utilizar."
Contratação e quadro médico
O serviço de teleatendimento já é utilizado na saúde municipal desde 2021. O novo contrato com a empresa Galileu Saúde/Cejam deve ampliar a oferta de serviços digitais e integrar os dados de saúde do município para o uso na gestão pública.
Cerca de 300 médicos da empresa contratada atuarão no teleatendimento aos pacientes de São José dos Campos, somando-se aos médicos concursados presenciais da rede municipal. Esses profissionais residem em diferentes regiões do país e a contratação e o acompanhamento são feitos pela empresa.
"Há uma vinculação de novos 300 profissionais que vão sendo alocados de acordo com os nossos programas", afirma o secretário.
Recursos adicionais do contrato
O contrato inclui outros serviços digitais, entre eles:
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Vacina Rápida: o sistema já existe e passa a ser operado pela contratada com a exibição da quantidade de doses disponíveis e do tamanho das filas para vacinação nas UBSs.
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Sistema para combate à dengue: Uso de tablets pelos agentes de saúde, com previsão de ganho de produtividade de quatro horas e redução do uso de 66 mil folhas de papel por ano.
Telecardiologia: Emissão de laudos de eletrocardiograma por inteligência artificial, com validação médica.