O São José recebe o EC São Bernardo na noite deste sábado (25), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda rodada do grupo D da Copa Paulista de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube Metrópoles.

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Para a Águia do Vale, será o primeiro jogo em casa, já que a estreia aconteceu fora de casa, na segunda-feira (20), quando venceu o São Caetano por 2 a 1, de virada, no Grande ABC.