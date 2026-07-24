O São José recebe o EC São Bernardo na noite deste sábado (25), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda rodada do grupo D da Copa Paulista de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube Metrópoles.
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Para a Águia do Vale, será o primeiro jogo em casa, já que a estreia aconteceu fora de casa, na segunda-feira (20), quando venceu o São Caetano por 2 a 1, de virada, no Grande ABC.
Desde abril, quando foi eliminado da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São José não atuava no Martins Pereira. Agora, terá um rival que também começou com vitória no torneio, ao fazer 3 a 1 em casa no confronto contra o Santo André.
No momento, os comandados pelo técnico Wilson Junior estão em segundo lugar na chave, atrás do Cachorrão no saldo de gols. Mas, neste confronto direto neste final de semana, tem a chance de assumir a ponta isolada do quadrangular.
Para o jogo de logo mais, o treinador não terá o atacante Micael, expulso antes do início do jogo passado por urinar atrás do banco de reservas. Tchê Tchê, que entrou no lugar e até marcou um gol, deve seguir como titular logo mais.
Nesta competição, o principal objetivo dos times é conquistar uma vaga em alguma competição nacional no ano que vem. Pelo regulamento, o campeão tem o direito de escolher entre a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, com o vice ficando com a outra que sobrar.
Ingressos
Os torcedores podem comprar entradas para os setores Cadeira (Polipet), Arquibancada (Consórcio Pontz) e Visitante. O clube também disponibilizou o Passaporte da Copa Paulista, que garante acesso aos três jogos da primeira fase realizados no Martins Pereira.
Preços dos ingressos
Ingressos avulsos
- Cadeira – Setor Polipet: R$ 50
- Arquibancada – Setor Consórcio Pontz: R$ 30
- Visitante: R$ 30
Passaporte Copa Paulista (3 jogos da primeira fase)
- Cadeira – Setor Polipet: R$ 126
- Arquibancada – Setor Pontz: R$ 72
Onde comprar
Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site oficial de vendas indicado pelo clube. Também há pontos de venda físicos nas Lojas Oscar e na Loja da Águia, localizada em frente ao Mercadão, em São José dos Campos.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Igor Dutra, Wesley Rodrigues, João Ramos e Martinelli; Jeferson Lima, Thomaz Carvalho e Fernando Neto; Jefinho, Tchê Tchê e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
São Bernardo
Igor Alexandre; Robert, Guilherme, Pedro Henrique e Rosivaldo; Gabriel Nunes, João Vitor “Jotta” e Murilo Barros; Otavio Alves, Kauan Cristian e Vitor Hugo. Técnico: Talles Garcia
Árbitro: A definir. Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 25 de julho de 2026. Horário: 19h.