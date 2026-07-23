A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a expansão no uso de tecnologias para trazer agilidade aos sistema municipal de saúde.

A iniciativa oferece ferramentas de telessaúde, a ampliação do suporte e interação entre médicos das UBS e especialistas e a criação de um polo voltado à inovação no setor.

Em fase de testes nas UBSs dos bairros Santana, Telespark, Altos de Santana e Alto da Ponte, a telessaúde tem previsão de alcançar toda a rede municipal até 2027.