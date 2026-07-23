A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a expansão no uso de tecnologias para trazer agilidade aos sistema municipal de saúde.
A iniciativa oferece ferramentas de telessaúde, a ampliação do suporte e interação entre médicos das UBS e especialistas e a criação de um polo voltado à inovação no setor.
Em fase de testes nas UBSs dos bairros Santana, Telespark, Altos de Santana e Alto da Ponte, a telessaúde tem previsão de alcançar toda a rede municipal até 2027.
O projeto inclui pronto-atendimento 24 horas por aplicativo, teleconsultas com Médicos de Saúde da Família e o serviço de telecardiologia com a realização de eletrocardiogramas e uso de inteligência artificial com validação médica para emitir laudos em minutos, visando o encaminhamento imediato para UPAs em casos críticos.
A rede também anunciou teleassessoria médica, permitindo que clínicos das UBSs discutam casos diretamente com especialistas do Hospital Municipal.
Segundo a Secretaria de Saúde joseense, o serviço incorporou novas áreas como cardiologia, nefrologia e neurologia pediátrica, atingindo uma taxa de resolutividade próxima a 80%.
Para impulsionar os projetos, foi criado o Hub de Inovação em Saúde no Parque de Inovação Tecnológica, espaço que conecta a administração pública a universidades e startups para criar soluções modernas para o SUS.
Como próximos passos, a prefeitura planeja expandir os agendamentos via WhatsApp, consolidar o prontuário eletrônico e monitorar o tempo de espera nas unidades de urgência.