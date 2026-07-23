A Sabesp informou nesta quinta-feira (23) que 94,4% das residências em São José dos Campos já estão com o fornecimento de água normalizado. O sistema passa por processo de recuperação após uma manutenção no sistema de captação iniciada na última segunda-feira (20).
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A expectativa da companhia é que o serviço seja totalmente reestabelecido ainda nesta quinta-feira (23), a depender das condições de altitude de cada região e do desempenho dos sistemas de bombeamento.
A falta de água provocou um dia de caos em São José dos Campos na quarta-feira (22). A interrupção no principal sistema de abastecimento da cidade afetou cerca de 450 mil moradores, fechou comércios, interrompeu atividades em empresas, escolas e condomínios e levou moradores às ruas em protesto contra a Sabesp.
Segundo a companhia, foram registradas cerca de 6 mil ocorrências, número que representa aproximadamente 3% das ligações de água ativas no município.
De acordo com a Sabesp, aproximadamente 70% da população de São José dos Campos foi impactada pela interrupção do sistema, o equivalente a cerca de 450 mil pessoas.
Bairros que ainda registram intermitência
Embora a maior parte da cidade já esteja com o serviço regularizado, alguns pontos ainda enfrentam instabilidade ou falta de água pontual.
Entre os locais afetados estão o Vale do Sol, parte do 31 de Março, parte alta do Jardim Colonial, Jardim República, Eldorado e o Setor Buquirinha 2.
Para amenizar os impactos nas áreas mais afetadas, a concessionária montou um plano de contingência com 30 caminhões-pipa e uma força-tarefa de 90 técnicos em campo.
A intervenção emergencial foi motivada pela necessidade de substituição de válvulas antigas do sistema de captação de água.
Segundo a Sabesp, a troca já estava prevista no plano de investimentos para solucionar um problema histórico e aumentar a segurança operacional no município. No entanto, durante os testes preparatórios, o equipamento antigo apresentou falha, exigindo a antecipação das obras.
A empresa lamentou os transtornos causados à população e reforçou o pedido para que os moradores façam o uso consciente da água enquanto o sistema se estabiliza por completo.
Casos individuais de desabastecimento podem ser informados pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou na Agência Virtual pelo site