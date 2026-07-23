A Sabesp informou nesta quinta-feira (23) que 94,4% das residências em São José dos Campos já estão com o fornecimento de água normalizado. O sistema passa por processo de recuperação após uma manutenção no sistema de captação iniciada na última segunda-feira (20).

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A expectativa da companhia é que o serviço seja totalmente reestabelecido ainda nesta quinta-feira (23), a depender das condições de altitude de cada região e do desempenho dos sistemas de bombeamento.