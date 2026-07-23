Uma semana após Argentina disputar a final da Copa do Mundo e virar assunto em todo o continente, o país volta a chamar atenção fora dos gramados. Desta vez, o palco é o mar de Ilhabela. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela se prepara para receber, na edição de 2026, a maior flotilha estrangeira de sua história — e a maioria das embarcações vem justamente da Argentina. O maior evento náutico da América Latina começa neste final de semana e vai até o dia 1º de agosto, em sua 53ª edição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Estão confirmados os barcos argentinos Clandestina, Double Black, Mad Max RockHaus, Sandokan, Mago, Fjord V, Der Bekannte 2 e Louanjo, além do uruguaio Lady. O número reforça o status de Ilhabela como sede da principal competição de vela oceânica da América Latina e coloca a delegação argentina no centro das atenções antes mesmo da largada.

O único brasileiro em meio aos hermanos