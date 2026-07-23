Duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas por um portão que desabou sobre a via na Alameda Dona Leonor Amaral, no bairro Siriúba, em Ilhabela. O acidente ocorreu por volta das 17h na quarta-feira (22).

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Uma das vítimas, um homem de 28 anos, sofreu um corte na cabeça e foi encaminhado pelo Samu ao hospital local. A outra vítima teve ferimentos no joelho e foi socorrida por populares.