Um homem de 49 anos colocou fogo em uma casa na cidade de Aparecida. Segundo o boletim de ocorrência, ele ameaçou familiares no Parque Residencial Itaguaçu por volta das 19h50 de quarta-feira (22).

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O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, enquanto moradores deixaram imóveis próximos por medo de que o fogo atingisse outras casas. A Polícia Civil registrou o caso como ameaça contra mulher, violência doméstica e incêndio.