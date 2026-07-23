A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) convocou 54,1 mil estudantes da rede estadual, sendo 3.323 do Vale do Paraíba, para realizarem a prova de proficiência do programa Prontos pro Mundo. Os testes acontecem nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.
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O programa oferece intercâmbio gratuito de três meses em países de língua inglesa, cobrindo todos os custos com passagens, hospedagem, documentos, aulas e bolsa-auxílio para despesas pessoais.
A jornada de seleção começa ainda no 9º ano do Ensino Fundamental, com base no desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que garante vaga no curso preparatório de inglês oferecido na 1ª série do Ensino Médio.
A realização da prova de proficiência é uma das etapas do processo. Para conquistar uma das 500 vagas semestrais, o estudante precisa ter nota mínima de 7 em todas as disciplinas, frequência de pelo menos 90% (tanto na escola quanto no curso de inglês) e bom comportamento.
O resultado dos selecionados para o primeiro semestre de 2027 será divulgado até o início de setembro. Quem mantiver os requisitos e continuar no curso poderá fazer um novo teste no fim do ano para concorrer às vagas do segundo semestre de 2027.