A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) convocou 54,1 mil estudantes da rede estadual, sendo 3.323 do Vale do Paraíba, para realizarem a prova de proficiência do programa Prontos pro Mundo. Os testes acontecem nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.

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O programa oferece intercâmbio gratuito de três meses em países de língua inglesa, cobrindo todos os custos com passagens, hospedagem, documentos, aulas e bolsa-auxílio para despesas pessoais.