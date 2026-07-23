23 de julho de 2026
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DEFESA CIVIL

Ventos e chuvas: Defesa Civil alerta para chegada de frente fria

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência SP
Defesa Civil alerta para chegada de frente fria em São Paulo
Defesa Civil alerta para chegada de frente fria em São Paulo

A Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria e a mudança do tempo no Estado de São Paulo entre esta quinta (23) e sexta-feira (24). São esperadas chuvas, queda acentuada na temperatura e ventos de até 70 km/h.

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Previsão do tempo

De acordo com a previsão, nesta quinta-feira (23), o dia terá sol entre nuvens e queda na temperatura ao longo do período. Ocorrem pancadas isoladas de chuva com raios e vento forte, concentradas principalmente na faixa leste e na divisa com o Paraná.

Na sexta-feira (24), o tempo segue instável em todo o estado com rajadas de vento que podem alcançar de 60 a 70 km/h.

Orientações

As orientações de segurança são: 

  • Não atravessar áreas alagadas;
  • Se manter em local seguro em caso de enxurradas;
  • Manter distância de árvores, postes e fiação elétrica durante as tempestades;
  • Cuidado redobrado nas regiões de encostas por possibilidade de deslizamento de terra.

Emergência

Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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