A Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria e a mudança do tempo no Estado de São Paulo entre esta quinta (23) e sexta-feira (24). São esperadas chuvas, queda acentuada na temperatura e ventos de até 70 km/h.
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Previsão do tempo
De acordo com a previsão, nesta quinta-feira (23), o dia terá sol entre nuvens e queda na temperatura ao longo do período. Ocorrem pancadas isoladas de chuva com raios e vento forte, concentradas principalmente na faixa leste e na divisa com o Paraná.
Na sexta-feira (24), o tempo segue instável em todo o estado com rajadas de vento que podem alcançar de 60 a 70 km/h.
Orientações
As orientações de segurança são:
- Não atravessar áreas alagadas;
- Se manter em local seguro em caso de enxurradas;
- Manter distância de árvores, postes e fiação elétrica durante as tempestades;
- Cuidado redobrado nas regiões de encostas por possibilidade de deslizamento de terra.
Emergência
Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.