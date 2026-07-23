A Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria e a mudança do tempo no Estado de São Paulo entre esta quinta (23) e sexta-feira (24). São esperadas chuvas, queda acentuada na temperatura e ventos de até 70 km/h.

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Previsão do tempo

De acordo com a previsão, nesta quinta-feira (23), o dia terá sol entre nuvens e queda na temperatura ao longo do período. Ocorrem pancadas isoladas de chuva com raios e vento forte, concentradas principalmente na faixa leste e na divisa com o Paraná.