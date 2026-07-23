23 de julho de 2026
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EM SÃO SEBASTIÃO

Marido agride mulher na praia e é preso após gritos de socorro

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma briga de casal virou caso de polícia em Baraqueçaba, São Sebastião. Um homem foi preso após discutir com a companheira e agredi-la na noite de terça-feira (21).

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Populares acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos de socorro. Durante as diligências, a equipe localizou o casal, e a mulher afirmou ter sido fisicamente agredida pelo companheiro.

Ela recebeu atendimento, e o homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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