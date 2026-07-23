23 de julho de 2026
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Incêndio atinge área de mata no Banhado, no Centro de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Fogo em área do Banhado, na região central de São José dos Campos
Fogo em área do Banhado, na região central de São José dos Campos

Um incêndio atingiu uma área de mata no Banhado, na região central de São José dos Campos, na noite dessa quarta-feira (22).

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Segundo moradores da cidade, o incêndio atingiu uma área de encosta, na altura da Rodoviária Velha, nas proximidades da calçada e da via onde circulam os veículos.

A condição de tempo seco com calor e sol favorece o surgimento de focos de incêndio em áreas de vegetação.

No caso do Banhado, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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