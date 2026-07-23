Um incêndio atingiu uma área de mata no Banhado, na região central de São José dos Campos, na noite dessa quarta-feira (22).

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Segundo moradores da cidade, o incêndio atingiu uma área de encosta, na altura da Rodoviária Velha, nas proximidades da calçada e da via onde circulam os veículos.