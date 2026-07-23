Um homem foi preso após provocar um acidente de trânsito com vítima em Caçapava. A colisão envolveu dois veículos e foi registrada na quarta-feira (22), no bairro Vila Menino Jesus.
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Um dos veículos era utilizado para transporte por aplicativo. Uma passageira ficou ferida e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada ao Hospital Fusam.
O condutor do outro veículo recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.
As partes foram conduzidas ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames. O condutor responsável permaneceu preso à disposição da Justiça, sendo autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por embriaguez ao volante.