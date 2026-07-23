Um homem foi preso após provocar um acidente de trânsito com vítima em Caçapava. A colisão envolveu dois veículos e foi registrada na quarta-feira (22), no bairro Vila Menino Jesus.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um dos veículos era utilizado para transporte por aplicativo. Uma passageira ficou ferida e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada ao Hospital Fusam.