A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, anunciou que concluiu com sucesso a fase de voos pairados e de baixa velocidade durante a campanha de ensaios em voo do protótipo de engenharia do chamado “carro voador”, que vem sendo desenvolvido pela empresa brasileira.

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Segundo a companhia, os testes do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) permitiram coletar dados considerados fundamentais para o avanço do programa, que se prepara agora para a etapa de transição de voo, prevista para começar no segundo semestre de 2026.