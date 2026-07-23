A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, anunciou que concluiu com sucesso a fase de voos pairados e de baixa velocidade durante a campanha de ensaios em voo do protótipo de engenharia do chamado “carro voador”, que vem sendo desenvolvido pela empresa brasileira.
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Segundo a companhia, os testes do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) permitiram coletar dados considerados fundamentais para o avanço do programa, que se prepara agora para a etapa de transição de voo, prevista para começar no segundo semestre de 2026.
Durante os ensaios, o protótipo atingiu cerca de 37 km/h de velocidade horizontal, realizou manobras simultâneas nos quatro eixos de controle e alcançou aproximadamente 65 metros de altitude. A aeronave permaneceu em voo por quase quatro minutos (veja o vídeo aqui).
A empresa informou ainda que foram executados mais de 100 pontos de ensaio em voo, incluindo as primeiras demonstrações do sistema de pouso automático e do modo simplificado fly-by-wire, mecanismo de controle utilizado em aeronaves modernas.
Segundo a Eve, os níveis de ruído ficaram dentro das expectativas previstas, enquanto os sistemas de propulsão e baterias apresentaram desempenho acima do esperado.
Nas próximas semanas, o protótipo passará por novos ensaios em solo antes do início da próxima fase de testes, considerada essencial para ampliar o envelope de voo e validar o desempenho da aeronave em velocidades maiores e em voo sustentado pelas asas.