Um homem de 59 anos foi preso em flagrante após ameaçar duas mulheres e ser encontrado com armas, um carregador e ao menos 140 munições e projéteis de diferentes calibres durante uma ocorrência de violência doméstica em Tremembé, no Vale do Paraíba. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Flor do Vale.
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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h31 para atender a uma denúncia em uma residência na rua Esperança. No local, os policiais prenderam o suspeito e apreenderam o material bélico que estava em sua posse.
Duas mulheres, de 32 e 40 anos, foram identificadas como vítimas no registro policial. Um homem de 27 anos foi ouvido como testemunha. O boletim não informa qual é o vínculo familiar entre os envolvidos.
A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e reúne diversos crimes, entre eles ameaça contra mulher, violência doméstica, vias de fato, disparo de arma de fogo, posse irregular de arma de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito.
Investigação apura disparo de arma de fogo
De acordo com a Polícia Civil, a investigação também apura as circunstâncias do disparo de arma de fogo. O inquérito deverá esclarecer onde o tiro foi efetuado, a direção do disparo e se houve risco direto à integridade física das vítimas ou de outras pessoas.
Durante a ação, os policiais apreenderam um carregador e diversos lotes de munições e projéteis. Entre os materiais recolhidos estavam 28 munições de calibre .38, 47 de calibre 9 milímetros, uma de calibre 7,62, 16 de calibre .380, 26 de calibre .32 e outro lote com 22 unidades, sem especificação de calibre no boletim. Ao todo, foram contabilizadas pelo menos 140 munições e projéteis.
O documento policial também aponta que uma das armas apreendidas apresentava sinais de identificação adulterados, com numeração ou marca raspada, circunstância que agrava a investigação sobre a origem do armamento.
Todo o material foi lacrado individualmente para preservação da cadeia de custódia e será submetido à perícia. O homem permaneceu preso em flagrante e o caso foi encaminhado à Justiça, que decidirá sobre a manutenção da prisão durante a audiência de custódia.