Um homem de 59 anos foi preso em flagrante após ameaçar duas mulheres e ser encontrado com armas, um carregador e ao menos 140 munições e projéteis de diferentes calibres durante uma ocorrência de violência doméstica em Tremembé, no Vale do Paraíba. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Flor do Vale.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h31 para atender a uma denúncia em uma residência na rua Esperança. No local, os policiais prenderam o suspeito e apreenderam o material bélico que estava em sua posse.