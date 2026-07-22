Um jovem de 21 anos morreu nesta quarta-feira (22), após permanecer dez dias internado no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté. Ryan José Apparecido Medeiros havia sido socorrido com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Ryan teria sido encontrado dentro de uma vala, em uma área de mata no bairro Cecap, no dia 12 de julho. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida e será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté.

O irmão da vítima procurou a delegacia após a confirmação da morte. Em depoimento, ele relatou que recebeu uma ligação de uma parente na noite em que Ryan foi localizado. A mulher teria pedido que ele levasse um documento do jovem ao hospital, já que a vítima corria risco de morte e poderia ser cadastrada como pessoa não identificada.