Um jovem de 21 anos morreu nesta quarta-feira (22), após permanecer dez dias internado no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté. Ryan José Apparecido Medeiros havia sido socorrido com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Ryan teria sido encontrado dentro de uma vala, em uma área de mata no bairro Cecap, no dia 12 de julho. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida e será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté.
O irmão da vítima procurou a delegacia após a confirmação da morte. Em depoimento, ele relatou que recebeu uma ligação de uma parente na noite em que Ryan foi localizado. A mulher teria pedido que ele levasse um documento do jovem ao hospital, já que a vítima corria risco de morte e poderia ser cadastrada como pessoa não identificada.
O familiar levou uma cópia do documento de identidade e aguardou a conclusão do primeiro atendimento para realizar o cadastro na recepção da unidade hospitalar.
Ainda conforme o relato, a parente informou ter recebido uma ligação de uma pessoa que estava na região do Cecap. Essa pessoa teria contado que Ryan havia sido encontrado em uma vala e levado para atendimento médico.
O boletim menciona como possível local dos fatos uma área de mata situada entre o Cecap e as empresas Veronese Indústria Química e Adler Pelzer Group. O ponto exato onde o jovem foi localizado, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmado.
Ryan deu entrada no hospital em estado grave, foi intubado e permaneceu inconsciente durante todo o período de internação. O irmão afirmou que não conseguiu conversar com ele após o socorro.
A Polícia Civil solicitou a realização de exame necroscópico. O laudo deverá apontar oficialmente a causa da morte, a quantidade de ferimentos e as regiões atingidas pelos disparos.
Até o momento, não há informações sobre quantos tiros atingiram o jovem, o calibre da arma, a distância dos disparos ou o horário exato do crime. A autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas.